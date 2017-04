Dia Nacional de Libras é celebrado na Unifal campus Varginha

Em comemoração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais – Libras, o curso de extensão “Língua Portuguesa – Segunda Língua para surdos”, coordenado pelo intérprete de Libras, Cássio Vasconcelos, no campus Varginha da UNIFAL-MG, promoveu a divulgação da festividade exibindo um vídeo em língua de sinais, feito pelos próprios alunos e dublado pelos tutores do curso.

O vídeo foi apresentado às turmas do campus e assistido pelos alunos presenciais que têm a Libras como disciplina optativa.

A Lei Federal 10.436, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, foi publicada no dia 24 de abril de 2002. Trata-se de um sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, para transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

“Hoje é um dia muitíssimo especial! Aniversário da minha segunda língua – A LIBRAS! Emoção, porque através da conquista dessa lei há 15 anos: posso me comunicar livremente com meus amigos surdos … Posso ensinar para meus alunos surdos e ver o desenvolvimento deles na Língua Portuguesa… Posso ver a acessibilidade sendo promovida para o Povo Surdo … e muitas outras coisas!”, manifestou Cássio em sua página no Facebook.

De acordo com divulgação do Portal Brasil, mais de 9,7 milhões de pessoas no país possuem algum grau de deficiência auditiva. Dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, desse total, cerca de 2,2 milhões têm deficiência auditiva em situação severa; e, entre estes, 344,2 mil são surdos. “O Dia Nacional da Libras foi instituído principalmente como alerta para as grandes dificuldades em acessibilidade que esses cidadãos enfrentam, da socialização ao mercado de trabalho”, ressalta o texto que pode ser acessado aqui.

Além de alunos surdos que participam do curso de extensão, o campus ainda conta com material (dicionário, DVDs, revistas e livros) disponibilizado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, com informações sobre a Libras e a pessoa surda, que pode ser utilizado pelos alunos.

