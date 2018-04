Dia Mundial da Saúde é comemorado com ações gratuitas no Via Café

Criado em 1948 e comemorado oficialmente em 7 de abril desde 1950, o Dia Mundial da Saúde é uma ação criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde com foco na qualidade de vida, por meio da discussão de assuntos específicos da agenda internacional da OMS.

Para comemorar a data, que em 2018 é celebrada neste sábado, o Via Café Garden Shopping promoverá, a partir das 14h, no corredor que dá acesso ao cinema, ações gratuitas para a população do Sul de Minas. Em parceria com a Academia Body Health, Tribo Verde e Vacinas São Bento.

A ação terá como foco a qualidade de vida e prevenção de doenças e será oferecido aferição da pressão arterial, medição da glicose, avaliação física e degustação de chás saudáveis. Além disso, os profissionais presentes darão aconselhamentos sobre hábito de vidas saudáveis.

Ação Social

Seguindo com o Conceito Garden de ser ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável e preocupado com o bem-estar e saúde da população sulmineira, o Via Café Garden Shopping doou, na última quinta-feira (05/04), cerca de 200 quilos de roupas, calçados, roupas de cama e de banho para o Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação do Hospital Regional do Sul de Minas. A instituição foi criada há 13 anos e atende 98 municípios da região no fornecimento de órteses, próteses, cadeiras de rodas e banho, andador e muletas.

Fonte: Ascom Shopping / Foto: Reprodução