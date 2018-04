Dia do Trabalhador é comemorado com show em Varginha

Na próxima terça-feira (1º), é comemorado o Dia do Trabalhador.Essa data tornou-se feriado em diversas nações do mundo, e, nesse dia, são celebradas homenagens à classe trabalhadora.

Surgido a partir das lutas de trabalhadores por mais direitos trabalhistas, o Primeiro de Maio possui características levemente distintas em cada país. No caso do Brasil, esse dia foi bastante utilizado como propaganda governamental durante o Estado Novo, no século XIX.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, irá preparar uma grande festa em homenagem ao Dia do Trabalhador. A Elétrica Banda Show gravará seu DVD na Concha Acústica, entre às 20h e 22h30.

Segundo o Secretário de Turismo e Comércio, Barry Charles Sobrinho, “este evento, além de contemplar o Dia do Trabalhador, movimentará a cidade e proporcionará entretenimento saudável para os munícipes”, afirma.

Barry ressalta ainda que na parceria realizada com a Banda, não será pago cachê, sendo assim um presente para a população da Prefeitura de Varginha e Elétrica Banda Show.

O que funciona no feriado

A Prefeitura de Varginha informa o esquema de funcionamento para esse feriado prolongado.

Nas repartições públicas municipais será ponto facultativo dia 30 de abril, de acordo com a Lei Federal nº 10.607/2002. Confira como será o funcionamento da prestação de serviços municipais.

Área Azul:

– Sábado: normal, das 8h às 11h30;

– Domingo – não tem;

– Segunda-feira: normal, das 8h às 17h30;

– Terça-feira: não tem;

Lembrando que o estacionamento rotativo tem taxa de R$ 1,00 para 1 hora e R$ 2,00 para 2 horas, sendo que o cartão pode ser adquirido com os orientadores na rua ou diretamente no escritório da Área Azul, na Prefeitura do Centro;

– Novo Horizonte e Centenário: abrem sábado, domingo e terça-feira, das 7h às 17h

– Novo Horizonte e Centenário: abrem sábado, domingo e terça-feira, das 7h às 17h Coleta de lixo:

– Sábado:

das 6h às 10h: bairros;

das 10h às 14h: bairros;

das 14h às 18h: bairros e área central;

– Domingo

das 6h às 12h área central;

– S egunda-feira

das 6h às 12h: bairros;

das 12h às 18h: bairros;

das 18h às 24h: bairros e área central;

– Terça-feira

das 6h às 10h: bairros;

das 10h às 14h: bairros;

das 14h às 18h: bairros e área central;

– Sábado

das 6h às 12h30 bairros; – Domingo

não tem;

– Segunda-feira

das 6h às 11h: bairros;

12h às 16h30: bairros;

– Terça-feira

das 6h às 10h: bairros;

das 10h às 12h30: bairros;

– Sábado das 6h às 12h30 bairros; Saúde:

– Serviços de urgência e emergência, como a UPA e o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor (especializado em traumas): funcionam ininterruptamente;

– Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS): fecham nesta sexta-feira e reabrem na quarta-feira;

Feiras:

– Bairro Imaculada Conceição: normal na sexta-feira (na praça em frente ao Caic);

– Mercado do Produtor: normal no domingo, a partir das 3h e na quarta-feira, dia 2, a partir das 7h;

– Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis-creches): funcionaram normal na sexta-feira e reabrem na quarta-feira, dia 2

– Funciona ininterruptamente (sábado, domingo, segunda e no feriado de terça-feira) das 8h às 16h30.

OBS: crianças até 5 anos não pagam, assim como idosos acima de 60 anos; as demais pessoas contribuem com o valor simbólico de R$ 4,00

Capina manual e pressurizada

– Pararam na sexta-feira e retornarão na quarta-feira;

Varrição:

– Sábado acontecerá em sistema de Mutirão no centro de manhã e a tarde;

– Segunda-feira ocorrerá somente no centro;

– Terça-feira não haverá.

Operação Policia Rodoviária Federal

Às 00h00 desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária iniciou a Operação Dia do Trabalho 2018. Até às 23h59 da terça-feira, agentes reforçarão trechos estratégicos nas BR’s, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito, visando obter uma redução nos índices de letalidade nas rodovias federais.

As ações desenvolvidas pela PRF serão focadas na prevenção e diminuição da gravidade de acidentes; em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.

Chamado Público

Em mais um feriado prolongado no ano, a PRF conclama os condutores a participarem ativamente dos esforços para que tenhamos um feriado no qual somente os momentos de alegria sejam lembrados.

O fator humano é sempreo mais importante no sistema trânsito, por isso dirija com cuidado, seja prudente, pratique a direção defensiva e a urbanidade com os outros usuários das rodovias.

Lembre-se sempre que você está transportando em seu veículo as pessoas mais valiosas de sua vida. Acidentes de trânsito deixam marcas eternas, o tempo não volta, a dor é para sempre.

Formato da Operação

A fiscalização e o policiamento serão novamente intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Para tanto, aproximadamente 900 policiais, em escalas de revezamento, utilizarão 31 radares e 150 etilômetros.

Restrições de tráfego

Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e de veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

Confira os dias e horários das restrições:

– Sexta-feira, das 16h às 22h;

– Terça-feira, das 16h às 22h.

Ações Educativas

Reconhecendo a importância da “Educação para o Trânsito” como meio de se fomentar mudanças de atitude e aumento da conscientização dos motoristas, a PRF realizará o Projeto “Cinema Rodoviário” em todas as Delegacias da PRF durante o feriado.