Dia do Trabalhador é comemorado com show em Varginha

Nesta terça-feira (1º), é comemorado o Dia do Trabalhador. Essa data tornou-se feriado em diversas nações do mundo, e, nesse dia, são celebradas homenagens à classe trabalhadora.

Surgido a partir das lutas de trabalhadores por mais direitos trabalhistas, o Primeiro de Maio possui características levemente distintas em cada país. No caso do Brasil, esse dia foi bastante utilizado como propaganda governamental durante o Estado Novo, no século XIX.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, preparou uma grande festa em homenagem ao Dia do Trabalhador. A Elétrica Banda Show gravará seu DVD na Concha Acústica, entre às 20h e 22h30.

Segundo o Secretário de Turismo e Comércio, Barry Charles Sobrinho, “este evento, além de contemplar o Dia do Trabalhador, movimentará a cidade e proporcionará entretenimento saudável para os munícipes”, afirma.

Barry ressalta ainda que na parceria realizada com a Banda, não será pago cachê, sendo assim um presente para a população da Prefeitura de Varginha e Elétrica Banda Show.

Esquema em Varginha

A Prefeitura de Varginha informa o esquema de funcionamento para esse feriado prolongado.

Nas repartições públicas municipais foi ponto facultativo dia 30 de abril, de acordo com a Lei Federal nº 10.607/2002. Confira como será o funcionamento da prestação de serviços municipais.

Área Azul:

– Terça-feira: não tem;

Lembrando que o estacionamento rotativo tem taxa de R$ 1,00 para 1 hora e R$ 2,00 para 2 horas, sendo que o cartão pode ser adquirido com os orientadores na rua ou diretamente no escritório da Área Azul, na Prefeitura do Centro;

– Novo Horizonte e Centenário: abre terça-feira, das 7h às 17h

– Terça-feira

das 6h às 10h: bairros;

das 10h às 14h: bairros;

das 14h às 18h: bairros e área central;

– Terça-feira

das 6h às 10h: bairros;

das 10h às 12h30: bairros;

– Serviços de urgência e emergência, como a UPA e o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor (especializado em traumas): funcionam ininterruptamente;

– Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS): reabre na quarta-feira;

Feiras:

– Mercado do Produtor: quarta-feira, a partir das 7h;

– Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis-creches): reabrem na quarta-feira;

– Funciona ininterruptamente nesta terça-feira, das 8h às 16h30.

OBS: crianças até 5 anos não pagam, assim como idosos acima de 60 anos; as demais pessoas contribuem com o valor simbólico de R$ 4,00

Capina manual e pressurizada

– Retornarão na quarta-feira;

Varrição:

– Terça-feira não haverá.