Dia das Mães: Vendas tiveram crescimento de 95% no Via Café Garden Shopping, em relação ao último ano

Centro comercial de Varginha registrou aumento de 33% na intenção de compras para a data.

Redação CSul: Franciele Brígida Foto: CSul

A segunda data mais otimista para os lojistas de todo o país passou. Conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), a intenção de compra de presentes para o Dia das Mães, foi a mais baixa desde 2007.

O levantamento, que engloba todo o país, aponta que o índice atingiu 52,5 pontos de um total de 100. Porém, Varginha contou com ruas lotadas e horário comercial estendido, comerciantes tiveram um fim de semana movimentado no município. Quanto ao Estado, uma pesquisa da Confederação do Comércio, avaliou aumento de 40% nas vendas durante a data.

Segundo a Associação Comercial de Varginha (ACIV), neste ano houve aumento de 33% na intenção de compras de presentes, nos primeiros 10 dias de maio, quando em comparação com o ano de 2020. Ainda conforme a associação que conta com 700 lojistas conveniados, o cenário neste ano é melhor, já que no ano passado o setor sofreu com as consequências da pandemia do novo coronavírus.

Já o Via Café Garden Shopping também registrou melhora nas vendas em comparação com o ano que passou, na época o shopping funcionava em sistema Drive-Thru para venda de presentes. Neste ano, o cenário foi bastante otimista aos lojistas, conforme o gerente de vendas e marketing do Via Café Garden Shopping, Leonardo Andrade, as vendas tiveram crescimento de 95%, em relação a 2020.

Enquanto no Estado, uma análise da Confederação do Comércio, apontou aumento de 40% nas vendas, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão. Dados se baseiam na atual conjuntura econômica do país.