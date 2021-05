Dia das Mães: “Flores são um presente muito simbólico para a data”, diz florista varginhense

CSul lista estimativa de preço das flores, presentes e restaurantes para levar sua mãe no dia dela.

O Dia das Mães é neste domingo (9), e bate sempre aquela dúvida… Com o que vou presentear? Bom, pensando nisso, o CSul lista para você algumas sugestões para tornar o dia da sua mãe muito especial.

Conhecidas por marcar o reconhecimento por uma tarefa realizada com êxito, as flores são um forte símbolo de parabenizações desde a Grécia Antiga. O ato se estendeu para outras ocasiões, como o nascimento de um bebê e manifestações de carinho em relacionamentos afetivos e familiares.

O ato de dar flores compartilha afeto, respeito e gratidão, elementos tão presentes nas relações entre mães e filhos. Por isso, as flores são uma forte opção para homenageá-las nesta data que se aproxima.

O CSul realizou uma breve consulta em floriculturas de Varginha. Conforme a pesquisa, as principais flores para a data são: Orquídeas, Violetas e Rosas Vermelhas. Lojistas destacaram, também, a boa expectativa de vendas para este ano. “Flores são um presente muito simbólico para a data”, disse a florista Maria Aparecida Silva.







Na cidade, o preço da Orquídea varia entre R$60 e R$120. Já as Violetas podem ser encontradas a R$10. Por fim, os sempre procurados buquês de rosas vermelhas, variam entre R$60 e R$100.

Significado de cada flor no Dia das Mães

Orquídea

Um clássico para a data, a orquídea faz jus à preferência nacional, seja por sua beleza ou seu significado de pureza espiritual, sabedoria, amor e força.

Violeta

Para aquelas que prezam pelo desenvolvimento interno, simplicidade e buscam a paz, a violeta vai de encontro com esses valores, além de transmitir muita leveza.

Rosas

Independente da cor, as rosas sempre serão associadas ao amor, ganhando um plus de acordo com o tom escolhido.

Pesquisa aponta intenção de compra

Outras opções de presentes para a data, são roupas, cosméticos e calçados, conforme pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais (GEESUL), juntamente com o Projeto Levante Sul de Minas e o Cesul Lab. Dentro da pesquisa, foram entrevistados 300 consumidores da região, buscando identificar a intenção de compras para a data.

Estes presentes podem ser encontrados no comércio de Varginha, que funciona das 9h às 20h nesta sexta-feira, e das 9h às 18h, no sábado (8). Já o Via Café Garden Shopping, funciona até o próximo sábado (8), com horários das 10h às 22h, sendo permitida a entrada de clientes até às 21h. No domingo (9), apenas é autorizado o funcionamento de serviços essenciais (supermercado e restaurantes do acesso principal).

Leve sua mãe para almoçar

Outra sugestão que a sua mãe vai adorar e leva-lá para almoçar. Afastar sua mãe da cozinha é um belo presente, além dela aproveitar pratos deliciosos é uma ótima oportunidade para se conectar com a família. Há também, a opção de pedir a comida de casa e preparar uma surpresa.

Não se esqueça que estamos vivendo um momento de pandemia, por isso, é muito importante que sejam seguidas medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Onde ir?

Água Doce Sabores do Brasil

Horário: das 11h30 – 14h30

Av. Salum Assad David, 6 – Santa Luiza, Varginha

Reservas e informações: (35) 3214.7549 – Ifood

Seo Haki Chopperia e Izakaya

Av. Salum Assad David, 10 – Santa Luiza, Varginha

Horário: das 11h30 – 15h00

Tel: (35) 3214-4797 – Ifood

Sericícola Bistrô

Praça D. Pedro II, 110 – Centro, Varginha

Horário: 12h00 – 15h00

Tel: (35) 99803-9120 – Ifood

Miolos Botequim

Av. Santa Luiza, 615 – Santa Luiza, Varginha

Horário: 12h00 – 15h30

Tel: (35) 98868-6232

Grand’ Enio Hotel e Cantina

Rua Guilherme Francisco Zanatelli, 40 – Santa Luiza, Varginha

Horário: 11h00 – 15h30

Tel: (35) 3221 3473 ou (35) 9.9709 3192

EeE

Av. Francisco Navarra, 365 – Centro, Varginha

Tel: (35) 3222-4244 – Ifood

Restaurante Água Na Boca

R. Alzira Magalhães Barra, 90 – Parque Boa Vista, Varginha

Tel: (35) 3212-3799 – Ifood

Eri Churrascaria

Praça São Charbel, 17 – Jardim Andere, Varginha

Horário: 11h00 – 15h00

Tel: (35) 3214-1631 – Ifood