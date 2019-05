Dia da Luta Antimanicomial terá debate em praça pública em Varginha

Varginha sedia nos dias 17 e 18 de maio eventos pelo dia Nacional da Luta Antimanicomial.

Dia 17

Será exibido o curta Ela Acorda Cedo, de Elisa Aleva, na Unifal. Em seguida, haverá intervenções do pró-reitor da Unifal, Wellington Lima, do psiquiatra Edmar Oliveira, do psicanalista Luciano Elia, do reitor da Unifal Sandro Cerveira, do psiquiatra Denial Akerman, do psicanalista Matheus Pereira e de Valdene Amâncio (Laço Varginha) e Gracielle Pereira (Associação Conviver).

Dia 18

No sábado, Dia da Luta Antimanicomial, será realizada roda de conversa na Praça do ET, com o tema “A Reforma Psiquiátrica em Tempos Sombrios”.

Inscrições pelo laepsub-sedevga@hotmail.com. Ou (35) 3221-7527.

Realização do Laço Analítico/Escola de Psicanálise, em parceria com a Unifal e a Instituição Conviver.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação