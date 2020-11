Dia da Consciência Negra vai contar com programação especial em Varginha

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro em todo Brasil e contará com uma programação especial em Varginha. Por meio da iniciativa do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racional (Compir), serão realizadas várias atividades dedicadas à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.

De 16 a 20 de novembro, às 18h30, a TV Princesa exibirá uma série de reportagens durante o Jornal Cidade sobre a atuação dos negros em Varginha nas mais diversas áreas. Haverá ainda pílulas de conscientização durante a programação da emissora.

No dia 20, às 11h15, o Jornal do Cidadão da Rádio Melodia FM vai fazer uma entrevista com os integrantes do Compir, que falarão sobre as políticas públicas voltadas à comunidade negra e também para a promoção da igualdade racional. Das 13h às 14h, a rádio vai tocar canções de compositores e músicos negros, além de sambas-enredo que recordam o passado de resistência da população negra e que exaltam símbolos da negritude no Brasil, como as religiões de matriz africana.

Também no dia 20, a partir das 20h, haverá uma live com o Grupo Samba da Hora com muito samba raiz e MPB. Após o show, uma Roda de Capoeira com o Mestre César, um dos primeiros a implementar o ensino da Capoeira em Varginha. Os dois eventos serão transmitidos pelo YouTube e Facebook Varginha Cultural, e será retransmitido pela fanpage do Via Café Garden Shopping e por veículos de comunicação parceiros.

A programação do Dia da Consciência Negra em Varginha é uma realização do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racional (Compir) e conta com o apoio da Fundação Cultural, TV Princesa, Rádio Melodia FM e Via Café Garden Shopping.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural