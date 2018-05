‘Dia D’ de vacinação contra a gripe será neste sábado

Em Varginha, a Campanha de Vacinação contra a Influenza está sendo realizada entre os dias 23 de abril e 30 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

O município recebe as doses de vacinas divididas em seis lotes, conforme liberação do Ministério da Saúde. O público prioritário, portanto, representa aproximadamente 26 mil pessoas. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para a vacinação.

O ‘Dia D’ de mobilização nacional da Campanha de Vacinação contra a Gripe será realizado neste sábado, 12 de maio. Quem ainda não vacinou deve procurar pelas Unidades Básicas de Saúde ou Policlínica Central, que ficarão abertas durante todo o dia.

Até o momento foram aplicadas 6.970 doses, o que representa 26,05% da meta que é vacinar 26.300 pessoas em Varginha.

Ao todo, 140 profissionais da área de saúde estarão envolvidos na campanha e estão sendo utilizados aproximadamente sete veículos que ficarão circulando no ‘Dia D’, suprindo as Unidades de Saúde, atendendo intercorrências e outras ações que se façam necessárias.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também podendo causar pandemias.

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém‐contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz. (Ministério da Saúde – MS)

A vacinação mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de suas complicações, enfatizando aqui a importância desta Campanha Nacional que conforme orientação do Ministério da Saúde não haverá prorrogação, portanto, é necessário empreender todos os esforços para o alcance das metas neste período.

Grupos prioritários

Na campanha, estão sendo vacinados os integrantes do grupo prioritário formado por:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

Todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;

Crianças na faixa etária de seis meses (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Todas as gestantes em qualquer idade gestacional;

Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto estão incluídas no grupo alvo de vacinação.

Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional,

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas deverão receber a vacina influenza.

Os grupos portadores de doenças (com relatório médico): crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade, (conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científicas) Em anexo o quadro.

Professores de escolas públicas e privadas que estejam na ativa.

Informações à população

Documentos necessários:

– Caderneta de Vacinação da criança e do adulto;

– Os professores devem procurar a Unidade de Saúde com o Crachá e/ou comprovante assinado pela Diretora da escola que leciona;

– Puérperas deverão apresentar qualquer documento que comprove a gestação (certidão de nascimento e/ou, cartão da gestante e/ou, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros), durante o período de vacinação.

Prescrição médica

– Pacientes crônicos: a vacinação deste grupo deve ser realizada em todos os postos de vacinação. No entanto, mantém-se a necessidade de prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

Nota: Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos que estão cadastrados para receberem a vacina. Caso no local de atendimento onde são atendidos regularmente não tenha um posto de vacinação, devem buscar a prescrição médica na próxima consulta que estiver agendada, visando garantir esse documento com antecedência, para evitar filas no período da vacinação.

Pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada, também devem buscar a prescrição médica com antecedência, junto ao seu médico assistente, devendo apresentá-la nos postos de vacinação durante a realização da campanha de vacinação.

Pontos de vacinação em Varginha