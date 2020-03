Dez projetos serão contemplados na região com o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Entre os estudos que envolvem plataformas logísticas estão a integração do Porto Seco do Sul de Minas, em Varginha, ao ramal Varginha – Três Corações

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) apresentou o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF) que investirá em implantação e operação de nova estrutura ferroviária em Minas Gerais. O Sul de Minas, onde o turismo deverá crescer com a implantação, deverá receber 10 projetos da iniciativa.

As propostas foram apresentadas no auditório do DER-MG, em Belo Horizonte, em fevereiro, para cerca de 180 convidados, entre representantes da sociedade civil, do Poder Legislativo e de entidades ligadas ao setor. Os estudos foram patrocinados pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) e elaborados pela Fundação Dom Cabral (FDC).

O secretário de Estado Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, afirmou que o Plano Estratégico Ferroviário é resultado de intenso trabalho de planejamento. “O fato de estarmos reunidos aqui significa que o nosso planejamento já começou a frutificar. Nós já temos o resultado deste esforço de inteligência sendo apresentado à sociedade”, disse.

Foram elencadas 60 propostas, agrupadas por áreas temáticas, sendo 23 de transporte ferroviário regional de passageiros, 15 de transporte de cargas, 11 de transporte turístico, sete contornos e trechos urbanos, além de quatro plataformas logísticas.

As propostas foram analisadas de forma multicriterial, levando em consideração a previsão de implantação, a demanda potencial e a complexidade da implantação. A partir dessa avaliação, foi criada uma hierarquia que servirá como orientação para desenvolvimento dos projetos.

“É errado olhar para esses pesos e pensar: a minha proposta tem uma nota baixa, então ela será eliminada. Não existe eliminação. Muito pelo contrário, daremos importância a todas elas. Construiremos um documento orientador sobre todas as propostas, para que elas possam ser trabalhadas no sentido de atingirem viabilidade”, explicou o professor Paulo Resende, diretor do Núcleo de Logística e Supplay Chain e Infraestrutura da FDC.

Para Antônio Moreira de Faria, da ONG Minas Trilhos – Rede de Pesquisa e Transpores sobre Trilhos, a iniciativa de elaboração do PEF é um grande acontecimento para todos que estão envolvidos com a temática ferroviária. “Agora, o plano precisa ser desenvolvido e colocado em prática. Espero que nas próximas sessões haja a possibilidade de participação ampla, de todos, inclusive no sentido de opinar, servindo como um canal de interlocução”, concluiu.

Sul de Minas

Entre as propostas que terão prioridade no Sul de Minas estão a implantação de linhas de transporte regional de passageiros entre Divinópolis e Lavras, e entre Lavras/Três Corações/Varginha, do trem turístico de passageiros entre São Sebastião do Rio Verde e Passa Quatro e a integração do Porto Seco do Sul de Minas, em Varginha ao ramal Varginha/Três Corações, da Ferrovia Centro Atlântica.