Desfile das Princesinhas do Café e Concurso de Produções Escolares serão realizados em Varginha

Entre os dias 24 e 27 de maio será realizada a 3º edição do Café com Tudo, na Semana do Café.

Evento é organizado pela Secretaria de Educação de Varginha – SEDUC, através de suas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), que participarão com o concurso de desenhos, histórias em quadrinhos e vídeos musicais (paródias) produzidos pelos alunos de 1º ao 9º anos da Rede Municipal e o Desfile das Princesinhas do Café.

O evento tem como objetivo ressaltar a importância da cafeicultura para Varginha e região, destacando a cidade no circuito do grão, como o maior comércio de café do Brasil.

A participação das Escolas Municipais e CEMEI’s ocorrerá por meio de estratégias voltadas para o estudo e a pesquisa sobre o café no município, onde os alunos conheceram mais sobre este tema.