Desembargador Geraldo Augusto recebe título de cidadania varginhense

A Câmara Municipal de Varginha, atendendo a uma proposição do vereador Carlos Costa, realizou na noite da última sexta-feira (9), a Sessão Solene para homenagear com o Título de Cidadania Honorária Varginhense o Desembargador Geraldo Augusto de Almeida.

A solenidade realizada no plenário da Câmara contou com a presença de diversas autoridades, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, familiares e amigos do homenageado.

Estiveram presentes também o presidente da Câmara, Dudu Ottoni e os vereadores Dr. Fernando Guedes, Zacarias Piva e Zilda Silva.

Magistrados, alunos, amigos e vereadores enalteceram a trajetória do Desembargador que com mais de 42 anos de carreira já foi presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, ambos do Estado de Minas Gerais. “Diante de todas as considerações feitas sobre o Desembargador Dr. Geraldo Augusto me sinto honrado e agradecido por ter a oportunidade de oferecer esse Título de Cidadania, por tudo o que ele fez e, principalmente pelo legado que ele deixa na magistratura da nossa região.”, destacou o vereador e propositor da honraria, Carlos Costa.

O desembargador agradeceu a honraria, lembrou a atuação em diversas comarcas da região, inclusive em Varginha quando por muitas vezes foi juiz substituto. “Como cidadão varginhense agradeço a honraria a mim distinguida e as palavras que foram a mim dirigidas nesta noite. Sou tomado de muito orgulho por me tornar um filho adotivo desta terra. Tudo farei para não decepcionar a honra de ser varginhense e consequentemente sul-mineiro”.

GERALDO AUGUSTO DE ALMEIDA

Mineiro, natural da cidade de Juiz de Fora, teve sua primeira formação no curso de Direito no ano de 1971, pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, e ingressou na magistratura seis anos após se formar em bacharel, no ano de 1977. Durante sua carreira na magistratura, o desembargador atuou como juiz de direito em diversas comarcas de Minas Gerais, quais sejam Ibiraci, Passa Quatro, Santa Rita do Sapucaí, Três Corações e Belo Horizonte.

Após anos de atuação como Juiz de Direito, já em 1994, Geraldo Augusto de Almeida tornou-se Juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, onde teve relevante participação. Mais tarde, dos meses de março a novembro do ano de 2008, tornou-se membro o conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Sempre se preocupou com o pleno exercício da atividade jurisdicional, com respeito absoluto àqueles que compõem as lides, em especial, os advogados, recebidos com elegância e bom trato.

Durante o exercício de cargos administrativos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sua atenção voltou-se para as comarcas menos favorecidas e, em especial às comarcas do Sul de Minas Gerais, como a vizinha Três Corações e Varginha.

Além da sua primeira formação em Direito (no ano de 1971), Geraldo formou-se, ainda, no curso de Psicologia também ela antiga Universidade do Estado da Guanabara. Mas foi dentro do direito que se especializou, onde ainda fez o Curso de Direito Civil, na Faculdade de Direito pela Universidade de Coimbra em Portugal.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha