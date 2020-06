DER-MG assume obras no trecho com cratera na MGC-491

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: TV Alterosa

Depois que uma cratera se abriu no trevo da Fernão Dias, no km 264 da BR-491, entre Varginha e Três Corações, motoristas estão tendo que desviar suas rotas quando pretendem entrar em Varginha. Uma forte depressão foi causada no local, provocando solavancos nos veículos, o que poderia vir a causar acidentes.

O trecho foi interditado em comum acordo entre a Arteris Fernão Dias e DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no último dia 2 de março, após o DER de Varginha informar que o trecho é de responsabilidade da concessionária que administra a Fernão Dias; já a Arteris respondeu, informando que o trecho citado pertence à MGC-491, portanto, não é de competência da Concessionária a manutenção do local.



Após os impasses, o deputado estadual Dalmo Ribeiro apresentou ofício ao diretor-geral do DER, Fabrício Torres Sampaio, pedindo agilidade nas obras. No requerimento, o deputado citou que “com o afundamento da pista e sua consequente interdição, o trânsito foi desviado para outros trechos, os quais, em condições normais, já são sobrecarregados de veículos, o que tem aumentado os riscos de acidente e trazido grande insegurança para todos”, questionou.

A resposta chegou na última quinta-feira (4), quando o departamento anunciou que o requerimento do deputado havia sido aceito e que as obras teriam início o mais breve possível, mas ainda sem data prevista.

“Venho acompanhando este assunto atentamente, desde março, quando me chegou ao conhecimento o problema. Participei de várias audiências e pessoalmente tratei sobre a questão com o dr. Fabrício, relatando a ele o enorme risco e transtorno causado às milhares de pessoas que utilizam a rodovia MGC-491. Felizmente resolveram o impasse entre o Dnit e o DER, conforme me comunicou o próprio diretor-geral do DER, e esperamos que dentro de poucos dias seja iniciada a obra de recuperação da via”, enfatizou Dalmo em entrevista exclusiva ao CSul.

Os usuários que seguem de Varginha sentido BR-381, obrigatoriamente devem utilizar a alça de acesso à Rodovia Fernão Dias (sentido São Paulo) e, caso necessitem seguir sentido Belo Horizonte ou Três Corações, poderão fazer o retorno no Km 758, antes do posto da PRF. Já os usuários que pretendem seguir sentido Varginha estão tendo que fazer o retorno mais a frente, após o trevo de Três Corações.

Confira nota completa do DER:

“Desde o início do problema na pista, o DER-MG explicou à comunidade local e à imprensa que não se trata de trecho sob a sua jurisdição.

Para nivelar o entendimento entre as partes envolvidas, o Departamento entrou em contato com a ANTT, já que a BR-381 é uma rodovia concessionada. Até o momento a autarquia federal não se manifestou a respeito.

Preocupados com a segurança viária no local e com o risco para os usuários no segmento, a direção do DER-MG decidiu tomar a iniciativa de realizar estudos de engenharia para solucionar o problema, e, logo em seguida, iniciar sua recuperação”.