Deputado Estadual Professor Cleiton é internado após ser diagnosticado com coronavírus pela segunda vez

Parlamentar já havia sido diagnosticado com a doença no dia 26 de novembro de 2020.

Redação CSul/Foto: Divulgação Ascom

O Deputado Estadual Professor Cleion (PSB), está internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, após ser diagnosticado pela segunda vez com Covid-19. De acordo com a assessoria do deputado, ele está no quarto, consciente e não faz uso de oxigênio.

Professor Cleiton foi internado no sábado (6), natural de Boa Esperança, o parlamentar havia sido diagnosticado com a doença em 26 de novembro de 2020. À época, professor Cleiton teve apenas sintomas leves, contudo, desta vez, o deputado alegou ter sentido febre alta, dores no corpo e baixa oxigenação.

Confira na íntegra nota divulgada pela assessoria do deputado:

“Informamos que, pela segunda vez, o deputado estadual Professor Cleiton foi diagnosticado com Covid-19. O parlamentar está bem e vem sendo acompanhando por uma equipe médica na rede hospitalar de Belo Horizonte.

Por esse motivo todas as agendas foram canceladas pela assessoria e o deputado não está participando de suas atividades na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Pedimos a todos que se unam à nossa equipe em oração pelo rápido restabelecimento da saúde do deputado e de todos que passam por essa doença.

Reforçamos aqui a importância de que todos continuem seguindo todos os protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Alertamos ainda sobre a real possibilidade de reinfecção causada pela Covid-19 e todos os riscos impostos por ela. Segundo os especialistas, estamos no pior momento desta pandemia e os cuidados precisam ser redobrados!”