Deputado Professor Cleiton anuncia recursos para Varginha; CSul esteve na cerimônia realizada nesta quinta-feira

Na noite desta quinta-feira (12), o deputado estadual Professor Cleiton (PSB) esteve em Varginha onde anunciou R$3,5 milhões em Emendas Parlamentares que foram destinadas aos órgãos sediados no município neste ano, por meio de seu mandato. O evento reuniu autoridades, representantes de instituições e convidados no auditório do Campus I do Unis, na Vila Pinto.

Foram destinados recursos para as áreas de Educação (20 escolas, incluindo a Fuvae), Saúde (Hospital Regional e Bom Pastor), Segurança Pública (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), Desenvolvimento Social (Kit feira) e Esportes (Academia ao Ar Livre e Kit Esportivo).

A Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE, atende 377 alunos/usuários e recebeu R$100 mil em emendas. Segundo a diretora administrativa, Kátia Nogueira Paiva Campos, “é uma verba maravilhosa que pra nós vai ser uma grande ajuda. Como o valor é alto podemos estar adquirindo novos equipamentos, mais modernos, para facilitar nosso trabalho e para ajudar ainda mais a instituição”, disse.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Delegado Celso Ávila ressaltou a importância do trabalho feito pelo deputado na cidade. “Eu vejo essa reunião de hoje com excelente olhar, porque vem o deputado representante do nosso município, e representando o povo mineiro, trazer recursos e equipamentos às instituições, quer seja municipal, quer seja estadual, ajudando na estruturação logística dessas entidades. Uma excelente iniciativa que visa beneficiar principalmente o cidadão. Parabenizo o deputado Professor Cleiton por essa transparência, por essa iniciativa, em prestigiar a cidade de Varginha e, consequentemente, a região do Sul de Minas. Todo cidadão sul-mineiro depende de Varginha e é atendido aqui, então isso também vai trazer benefício a todo povo mineiro”, completou o vereador.

O 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros, de Varginha, atende à 59 municípios da região. Segundo o Ten. Cel. Júlio César Tófolli, a emenda recebida será destinada para construção de uma piscina para treinamentos dos bombeiros e para uso dos alunos e funcionários da Escola Estadual Professora Selma Bastos. “A situação que o Estado hoje vive é uma situação difícil para fazer investimentos, então essas emendas parlamentares vêm suprir essa necessidade da corporação de manter um treinamento condizente para que os militares do Corpo de Bombeiros possam fazer buscas com segurança e oferecer um serviço eficiente à comunidade. Nós temos bastante balneários, então essa aquisição dessa piscina vai facilitar o treinamento para que os militares possam fazer o salvamento com bastante segurança e maior efetividade. A corporação também tem sua responsabilidade social, então vários projetos destinados à crianças carentes pra iniciação esportiva, natação, adolescentes com cursos profissionalizantes de guarda-vidas, e até mesmo a população mais idosa, com a hidroginástica, podem ser realizados dando um benefício muito grande não só para o Corpo de Bombeiros, como para toda comunidade”, disse.

A Polícia Militar está sendo beneficiada com uma base de segurança para atender a área central da cidade. “Juntos vamos resolver melhor os problemas de segurança, então essa base vira uma referência pois será instalada em um local visível, vai atender toda a população e vai trazer a sensação de segurança, podendo melhorar nossos indicadores quanto a criminalidade”, disse o Major Alexandre Milhomem Silva. Segundo o PM, alguns estudos estão sendo feitos para decidir o local exato onde a base será instalada e o anúncio será feito em breve à comunidade.

Representando os educadores de Varginha, a Professora Isabel Romanelli enfatizou a importância do recebimento das emendas para as escolas de Varginha. “Realmente é muito importante porque o sistema educacional precisa de algo a mais para poder sobreviver e temos um recurso muito fechado que vem da Secretaria do Estado. Essas emendas parlamentares podem trazer possibilidades de coisas diferentes para que nós possamos fazer dentro da escola, com equipamentos diversos, um espaço diferente para a comunidade”, encerrou.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Iago Almeida/CSul