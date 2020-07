Deputado Junio Amaral visita FUVAE

Pin Compartilhar 0 Compart.

Deputado Federal por Minas Gerais, Junio Amaral, destinou emenda parlamentar de R$ 100 mil à instituição.

Redação CSul/Foto destaque: Ascom Junio Amaral

O Deputado Federal por Minas Gerais, Geraldo Junio Amaral (PSL), visitou na manhã desta quinta-feira (30), a Fundação Varginhense de Assistência aos Exepcionais (FUVAE), onde conheceu as dependências e trabalhos prestados pela instituição.

Através de emenda parlamentar, o deputado destinou R$100 mil para manutenção e compra de alimentos e materiais de limpeza da instituição, que atende diariamente 400 alunos gratuitamente.

O presidente do PSL em Varginha, vereador Zacarias Piva, mesmo partido do deputado, recepcionou, juntamente com a diretora administrativa da Fuvae, Katia Campos, o parlamentar e seus assessores.

Visita contou com presença do vereador Zacarias Piva, além dos assessores do parlamentar/Foto: Ascom Junio Amaral

Piva enalteceu o trabalho e dedicação como o deputado vem conduzindo o processo parlamentar na defesa de Minas Gerais e ressaltou que o Brasil precisa de lideranças novas como o deputado Junio, para a renovação que o país tanto necessita.

Junio Amaral foi um dos deputados mais votados no estado na última eleição, com mais de 158 mil votos em 852 municípios, se tornando uma referência entre os parlamentares mineiros, além de sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro.

Geraldo Junio do Amaral, mais conhecido como Cabo Junio Amaral, 33 anos, nasceu em Belo Horizonte-MG, e é um policial militar reformado do estado de Minas Gerais.

FUVAE

A FUVAE – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais, é uma fundação beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa, meio ambiente e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos.

FUVAE é uma das principais instituições de atendimento especializado no Sul de Minas/Foto: Divulgação

Hoje a fundação atende cerca 400 alunos, desde meses até idosos. A instituição conta com psicólogos e neurologistas, pedagogos, assistentes sociais, fonoaudiólogas, médicos-pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, entre outros, formando-se assim, a Equipe Técnica Interdisciplinar e de Apoio Especializado, atuando junto aos alunos, família e comunidade.