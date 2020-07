Deputado Charlles Evangelista destina emendas à instituições varginhenses e visita CSul

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em visita ao Sul de Minas nesta quinta-feira (2), deputado enfatizou importância de instituições como a Fuvae e o Hospital Regional

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Guilherme Campos/CSul

Em visita ao CSul nesta quinta-feira (2), o deputado federal Charlles Thomacelli Evangelista (PSL) enfatizou importância de emendas conquistadas à Fuvae (R$200 mil) e ao Hospital Regional do Sul de Minas (R$180 mil).

A Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais atende mais de 400 famílias em Varginha e conta com mais de 80 funcionários. Durante bate-papo com CSul, deputado afirmou que está “muito confiante que mais emendas para instituições sociais, que prestam grande trabalho à comunidade, como a Fuvae em Varginha, sejam liberadas”, afirmou. “Já conhecemos os trabalhos de associações como a Fuvae. A gente sabe que a ajuda é pequena, pras estas famílias e pra população em geral, e sabemos que é uma luta constante”, enfatizou.

O deputado destinou R$180 mil em emenda ao Hospital Regional, que atende 50 municípios do Sul de Minas, atingindo quase 1 milhão de pessoas. A unidade de saúde conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria no enfrentamento à Covid-19. “Um hospital importantíssimo para a região, que cuida da nossa gente. Estes recursos conquistados para a saúde são fundamentais à sobrevivência do hospital”, disse.

A chapa que está sendo criada, poderá contar 200 candidatos à vereadores na cidade. Segundo o deputado, 120 já estão confirmados. Além disso, Charlles afirmou apoio à candidatura do vereador Zacarias Piva à Prefeitura de Varginha e juntos, esperam conseguir o maior tempo de rádio e TV durante a campanha das eleições municipais deste ano. “O Charles está vindo como uma carta no baralho nova à cidade de Varginha, que representa a mudança”, afirmou o pré-canditado ao Executivo, Zacarias Piva.

O deputado é natural de Juiz de Fora, onde foi eleito vereador com 2.625 votos em 2017. Na Câmara, conheceu sua esposa, Deputada Estadual Delegada Sheila Aparecida Pedrosa de Mello Oliveira. Atualmente, é presidente estadual do PSL, partido em que é coligado. Com 16 anos ingressou no curso técnico de Zootecnia em Rio Pomba-MG e depois formou-se em Administração pela Faculdade Estácio de Sá, em Juiz de Fora.

Com 20 anos foi aprovado em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assumindo o cargo de Oficial de Justiça Avaliador no ano seguinte. Além de funcionário do TJMG, é empresário nos setores de Varejo e Construção Civil. Nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal por Minas Gerais para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados através do Partido Social Liberal, com 51.626 votos (0,51% dos votos válidos).