Delegado Regional da Receita Federal em Varginha toma posse em cerimônia on-line

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi realizada na tarde da última sexta-feira (14), a cerimônia de Posse do Delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal, Michel Lopes Teodoro e do Chefe da Agência de Poços de Caldas, analista tributário, Edgar Mollo Filho. A cerimônia, que reuniu mais de 80 pessoas de todo estado de Minas Gerais, foi realizada em formato online.

Estiveram presentes na cerimônia o Superintendente da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais Mário José Dehon Santhiago São Tiago, o prefeito de Varginha Verdi Lúcio Melo, o prefeito de Poços de Caldas Sérgio Azevedo, o ex-delegado de Varginha, auditor-fiscal Alessandro Martins e diversas autoridades da região.

Em seu discurso, Michel Lopes Teodoro reafirmou seu compromisso com a sociedade e falou sobre repressão ao contrabando e descaminho, educação fiscal, relacionamento institucional, ampliação da rede de atendimento ao contribuinte, e autorregularização.

“Entre os objetivos que estabeleci ao ser nomeado está o aumento da presença fiscal na região e o estreitamento dos laços com instituições parceiras para potencializar a missão da Receita Federal, que é exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade.”

Trajetórias

Auditor fiscal Delegado Michel Lopes

O auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro entrou na Receita Federal em 2011. Atuou na fiscalização em Porto Velho – Rondônia, onde também foi delegado. Em 2018, assumiu a Delegacia de Receita Federal em Poços de Caldas. E em 03 de agosto de 2020 foi nomeado como Delegado da DRF/Varginha.

Analista Tributário Chefe de Agência Edgar Mollo Filho

Edgar Mollo Filho é analista tributário. Ingressou na Receita Federal em 1991 em São Paulo, capital. Foi chefe da seção de arrecadação da antiga ARF/Lapa por 5 anos. Em 1996, foi para a ARF/Pouso Alegre/MG, onde atuou como chefe de equipe de atendimento por mais de 12 anos. No final de 2008 foi para a Delegacia de Poços de Caldas para assumir o Centro de Atendimento ao Contribuinte e hoje assume a chefia da Agência.

Estrutura da Delegacia

Com a publicação do Novo Regimento Interno da Receita Federal em 27 de julho de 2020, a Delegacia da Receita Federal em Varginha teve sua região de atuação ampliada, tornando-se a delegacia regional do Sul de Minas, com 158 municípios e 10 agências vinculadas nos municípios de Alfenas, Campo Belo, Guaxupé, Itajubá, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Lourenço e São Sebastião do Paraíso. Além dessas unidades de atendimento, a Receita Federal está presente em 36 municípios com os Pontos de Atendimento Virtual em parceria com as prefeituras locais, totalizando 49 unidades de atendimento em todo o Sul de Minas.

Fonte e foto: Ascom Receita Federal