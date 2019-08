Delegação do Unis se reúne com o Itamaraty em Brasília para apresentar projeto de internacionalização dedicado a países africanos

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 15 de agosto uma delegação do Grupo Unis se reuniu em Brasília com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), com o objetivo de apresentar o projeto de internacionalização dedicado aos países africanos de língua oficial portuguesa.

Em 2018, Grupo Unis abriu as portas para um projeto de cooperação internacional com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). A Instituição desenvolveu um programa de internacionalização exclusivo para alunos de países africanos que têm a língua portuguesa como oficial. Dessa forma, estudantes desembarcam no Brasil em busca da oportunidade de cursar qualquer graduação no Unis como alunos regulares.

A delegação do Grupo Unis composta pelo Vice-reitor do Centro Universitário do Sul de Minas Prof. Luiz Carlos Guedes, o Analista de Relações Internacionais para os Assuntos da África José Borges, e o representante do Grupo Unis em Brasília Antônio Gonçalves, se encontrou com o Primeiro Secretário da Divisão de Temas Educacionais, Francisco Souza.

Durante a reunião foi apresentado o projeto de internacionalização para o continente africano, as instituições parceiras do Grupo Unis no continente, além de ser debatido um processo que visa tornar menos burocrático e mais célere o visto aos alunos que pretendem estudar no Grupo Unis.

De acordo com o Secretário Francisco Souza, o Ministério das Relações Exteriores entrará em contato com as embaixadas brasileiras nos países de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a proposta de estarem a par da execução do projeto e das parcerias firmadas entre as Instituições.

fonte e foto: Unis