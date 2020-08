Definida data de retorno para esportes amadores em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeitura estabeleceu nesta terça-feira (4), data para volta de esportes amadores coletivos na cidade.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Jornal Podium

A Prefeitura de Varginha, por meio de um Decreto baixado no último dia (24), autorizou a prática de esportes coletivos profissionais e amadores na cidade. As atividades referentes à competições profissionais já podem ser praticadas. Já os eventos amadores serão liberados a partir do dia 09 de agosto. Vale ressaltar que, só será realizada atividades e/ou eventos nos locais que tiverem alvará de funcionamento expedido pela administração municipal.

Já a prática de atividades esportivas amadoras em equipamentos públicos municipais será autorizada a partir de 1º de Setembro desde que atenda determinações sanitárias expedidas pelo Poder Público.

Os locais que não possuem alvará de funcionamento para realização destas atividades, poderá sediar este tipo de evento a partir do dia 15 de setembro seguindo recomendações de autoridades municipais e governamentais.

Confira modalidades e datas de retorno:

09/08: Práticas de esportes realizadas em estabelecimentos que possuem Alvará de Funcionamento, cuja atividade econômica principal esteja relacionada ao aluguel do espaço e/ou ensino do esporte, exceto as lutas e o hugby.

16/08: Atividade Esportivas coletivas praticadas em clubes sociais, esportivos e similares, exceto as lutas e o hugby.

23/08: Práticas de esportes realizadas em estabelecimentos que possuem Alvará de Funcionamento, cuja atividade econômica secundária esteja relacionada ao aluguel do espaço e/ou ensino da prática do esporte, exceto as lutas e o hugby.

01/09: Práticas de atividades físicas amadoras realizadas em equipamentos públicos municipais promovidas pelo poder público.

08/09: Práticas de atividades físicas amadoras realizadas em equipamentos públicos municipais promovidas por profissionais liberais sem vínculo com o poder público.

15/09: Práticas de atividades esportivas em espaços coletivos que não possuem Alvará de Funcionamento, como: quadras/campos públicos abertos, futebol de “várzea”, etc.

22/09: Práticas esportivas coletivas realizadas em estabelecimentos que possuem Alvará de Funcionamento, especificadamente as lutas e o hugby.

Ainda conforme a prefeitura, fica entendido que a prática esportiva coletiva amadora compreende as modalidades de esportes não profissionais, que podem ser praticadas em locais que possuem ou não Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal.

A prática esportiva coletiva amadora em equipamentos públicos municipais são aquelas realizadas em “academias de rua” nos espaços públicos ao ar livre.

Para as atividades físicas amadoras que usualmente necessitam de contato físico próximo como as lutas e o hugby, por exemplo, orienta-se que o treinamento seja pautado em técnicas de movimento e condicionamento físico em geral.

Os estabelecimentos e locais privados e também os sob responsabilidade do poder público, onde são praticadas atividades esportivas amadoras no município de Varginha, devem atender os protocolos e o cronograma estabelecidos no Decreto.

Todos os atores envolvidos nas práticas esportivas amadoras devem se empenhar para a implementação das ações de contingenciamento e biosegurança estabelecidas e outras que por ventura vierem a ser definidas.

Os casos omissos não contemplados nesta Portaria serão analisados individualmente mediante apresentação de um Plano de Contingenciamento e Biosegurança junto a Secretaria Municipal de Saúde.