Decreto que estabelece horário comercial estendido em Varginha é publicado

Horário sofrerá alterações no Centro Comercial e no Via Café Garden Shopping devido ao Natal; mudanças começam a partir do dia 14.

Por: Alisson Marques e Franciele Brígida/Foto destaque: Arquivo/CSul

A Prefeitura de Varginha publicou nesta terça-feira (1º), o Decreto que estabelece o horário estendido no Centro Comercial e no Via Café Garden Shopping devido à proximidade do Natal. O documento foi assinado no último dia 26.

Segundo o documento, ficou definido que:

dia 15 até o dia 18, o comércio funcionará até às 20h;

no dia 19 (sábado), os estabelecimentos estão autorizados a abrirem até às 18h;

no dia 20 (domingo), o funcionamento ocorrerá das 10h às 16h;

já nos dias 21, 22 e 23, o horário será estendido até às 22h; no dia 24 (véspera de Natal), o horário acontece de forma padrão;

dia 25 (Natal), todo comércio estará fechado.

Horários no Via Café Garden Shopping

O Via Café Garden Shopping, também, contará com horário especial. Entre 14 e 19 de dezembro, o horário de funcionamento vai até às 23h; vale ressaltar que, a entrada de frequentadores no local poderá ocorrer, no máximo, até sessenta minutos antes do encerramento das atividades.

Via Café Garden Shopping recebeu cerca de 40 mil pessoas na mesma época em 2019/Foto: Arquivo Via Café Garden Shopping

Já no domingo (20), o horário de funcionamento segue até às 22h. Na véspera de Natal (24), o Via Café Garden Shopping receberá clientes até às 18h e no dia 25, assim como o Centro Comercial, estará fechado.

A Prefeitura de Varginha reforça que, “deverão ser observados, rigorosamente, os protocolos de saúde e segurança até o momento implementados e amplamente divulgados pela Prefeitura do Município de Varginha, bem como, as normas pertinentes à legislação trabalhista e as convenções trabalhistas vigentes”.

O uso de máscara e a prática do distanciamento social, assim como o hábito de higienizar as mãos devem estar sendo praticados no decorrer das compras natalinas, para evitar a disseminação do novo coronavírus.