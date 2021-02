Decreto flexibiliza horário de funcionamento de bares e proíbe uso de piscinas em clubes

De acordo com a prefeitura, além das novas medidas, o Via Café Garden Shopping poderá atuar com 50% de sua capacidade máxima.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, disse nesta segunda-feira (1º), durante reunião ordinária na Câmara Municipal – onde saudou os novo vereadores, que novas medidas de enfrentamento à covid-19 serão tomadas.

Em sua fala, Vérdi destacou ações e dificuldades no combate à pandemia. O chefe do Executivo comentou, também, sobre a reunião com o Comitê de Gestão da covid-19, que também ocorreu nesta segunda-feira. De acordo com o prefeito, um novo decreto já está sendo elaborado. No documento, dentre as principais mudanças, está a proibição de piscinas nos clubes da cidade. “Tivermos notícias e provas que os clubes, as piscinas estão lotadas, pessoas aglomerando, uma coisa terrível! Então, a princípio vamos suspender piscinas até que as coisas deem uma melhorada”.

Outro ponto detalhado por Melo, foi a mudança no horário de funcionamento de bares e afins no município. Segundo ele, o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), solicitava que o horário fosse estendido até às 00h, no entanto, o comitê autorizou até às 23h. Vale lembrar que, bares e afins estavam autorizados a funcionarem até 22h.

Shopping

Na reunião, ficou decidido, também, o funcionamento do Via Café Garden Shopping com 50% da capacidade máxima do local. Até o momento, o local estava atuando com apenas 30% de sua capacidade.

*Com informações: Varginha Online/Blog do Madeira