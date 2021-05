Decreto define novos horários de funcionamento para comércio, bares e shopping em Varginha

Novo documento apresenta, por exemplo, flexibilizações nos horários comerciais; aumento no horário de funcionamento de bares e semelhantes; redução no horário de proibição para venda de bebidas alcoólicas e permissão de funcionamento do Via Café Garden Shopping aos domingos e feriados.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

A Prefeitura de Varginha divulga, nesta sexta-feira (14), um novo Decreto Municipal, de antemão, em contato com diretores do Correio do Sul, foram repassadas as principais mudanças. O novo documento apresenta, por exemplo, flexibilizações nos horários comerciais; aumento no horário de funcionamento de bares e semelhantes; redução no horário de proibição para venda de bebidas alcoólicas e permissão de funcionamento do Via Café Garden Shopping aos domingos e feriados.

As medidas foram tomadas após uma reunião nesta manhã, entre o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e integrantes do Poder Executivo de Varginha.

Principais mudanças:

O comércio em geral funcionará das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 9h às 14h;

Via Café Garden Shopping voltará a funcionar aos domingos e feriados;

Bares, restaurantes, lanchonetes e semelhantes poderão funcionar de forma presencial das 5h às 00h, com entrada permitida até às 23h;

Venda de bebidas alcoólicas proibidas todos os dias, a partir das 00h até às 5h;

Funcionamento de serviços de delivery poderá ocorrer todos os dias, sem determinação de horário.

O novo decreto já é válido a partir deste sábado (15).