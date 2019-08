Dança, tecnologia e brincadeiras marcam o fim de semana no Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste fim de semana, as famílias do Sul de Minas têm motivos de sobra para passear e se divertir no Via Café Garden Shopping: haverá torneio de robótica, aula de zumba gratuita e clubinho do Zedi.

Torneio de Robótica

Neste sábado (31), das 13h às 18h, ao lado da Havan, estudantes do Sesi/ Senai farão a apresentação de projetos inovadores em impressora 3D e demonstração de um torneio de robótica. É a inovação presente nas escolas por meio da educação tecnológica. Venha conferir!

Aula de Zumba

No domingo (1º), às 16h, no estacionamento (em frente ao letreiro), será promovida uma animada aula de zumba, com orientação de saúde do corpo. O evento é uma parceria com o Grupo Unis e é uma homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. A iniciativa é gratuita e aberta ao público.

Clubinho do Zedi

O Clubinho do Zedi – um conjunto de ações interativas voltadas para a diversão do público infantil – desse domingo terá esculturas de balão do Tio Du como atração. A atividade, que é gratuita e ocorrerá no corredor da Havan, das 15h às 16h, vai desenvolver a coordenação motora e a concentração das crianças. Traga as crianças para uma tarde divertida no Garden!

Fonte: Assessoria de Imprensa Via Café / Foto: Carolina Lima/CSul