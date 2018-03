“D” de combate ao Aedes Aegypti em Varginha tem atividades todos os dias

Nesta semana estão sendo realizadas várias atividades em referência ao dia “D” de combate ao Aedes Aegypti em Varginha.

Ontem, segunda(19), e hoje, terça-feira(20), funcionários do Setor de Vigilância Ambiental estão indo de casa em casa no bairro Carvalhos, orientando a população a não jogar lixo nos terrenos desocupados.

Amanhã, quarta feira (21), será realizado o Mutirão de Limpeza no bairro Carvalhos,desta vez com a participação da Secretaria de obras que fará limpeza nos lotes vagos. “Também realizaremos teatro e brincadeiras com as crianças do bairro”, conta José Donizete de Souza, encarregado do Setor de Vigilância Ambiental.

No sábado (24), o dia “D”, das 8h às 13h haverá diversas atrações na Concha Acústica, com a apresentação do teatrinho com servidores do setor e outras brincadeiras.

Haverá ainda a distribuição de panfletos pelo grupo de escoteiros RAIO DE SOL, distribuição de balões nas cores do Aedes Aegypti, com apoio da empresa FERMAVI e também com apresentação do Palhaço Timpolim.