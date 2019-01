Cursos da UNIFAL-MG se destacam entre os melhores do país no IGC do MEC

A UNIFAL-MG se destacou no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC), divulgado pelo Inep no dia 18 de dezembro. Em uma escala de 1 a 5, a UNIFAL–MG obteve o IGC contínuo de 3,4662 e o IGC faixa 4, figurando entre as melhores universidades do país e entre as 10 melhores do estado de Minas Gerais.

O IGC é um indicador de qualidade das Instituições de Educação Superior, calculado anualmente a partir de variáveis relacionadas ao ensino nos níveis de graduação e pós-graduação stricto sensu. O resultado de 2018 incluiu 2.056 instituições públicas e privadas de todo o país, sendo 102 universidades públicas.

Além do IGC, foi divulgado pelo Inep o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), que avalia a qualidade dos cursos de graduação, também em uma escala de 1 a 5. O indicador é calculado com base no desempenho dos estudantes no Enade, no valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, no perfil do corpo docente e nas condições do processo formativo. O CPC divulgado pelo Inep em 2018 refere-se aos cursos participantes do Enade 2017, pertencentes às áreas de Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins.

Ranking 10 melhores universidades de MG