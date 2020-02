Curso em Varginha abordará a governança municipal em abril

Pin Compartilhar 0 Compart.

Curso terá como Coordenador Executivo e Expositor o Cientista Social Prof. Francisco Graça de Moura

Para capacitar e instrumentalizar os atores e protagonistas deste processo, nos dias 25 e 26 de abril de 2020 será realizado o curso de formação política para uma governança municipal inteligente, inovadora, transformadora, participativa e democrática, destinado e aberto a candidatos a prefeito e vereador; dirigentes de partidos políticos; gestores públicos; e lideranças do empresariado e da Sociedade Civil.

O Curso terá como Coordenador Executivo e Expositor o Cientista Social Prof. Francisco Graça de Moura e contará, também, com a participação de dois conceituados especialistas em gestão pública e marketing político.

Sociedade atual

Transformação é a palavra que tange a sociedade atual. Tudo muda o tempo todo e agora, a uma velocidade mais intensa do que há algumas décadas se teria imaginado. A cidade inteligente concretiza-se pela busca incessante da qualidade de vida. Qualidade de vida que é expressa em alguns conceitos fundamentais para qualquer cidade: sustentabilidade, mobilidade e solidariedade.

Viver perto do seu trabalho, ou trazer seu trabalho mais próximo à sua casa é um dos pilares da sustentabilidade. Reduzir o uso do automóvel; separar o lixo; dar funções múltiplas aos equipamentos públicos, 24 horas por dia; poupar o máximo e gastar o mínimo. Sustentabilidade é uma equação entre o que é poupado e o que é gasto. Quanto mais você poupar e menos gastar, mais sustentável será a equação. É um fator crucial a qualidade de vida, já que representa a síntese da relação entre o individuo e o seu ambiente urbano.

As mudanças e transformações céleres exigem que seja preciso engendrar equações de corresponsabilidade – unindo o governo, o setor privado e os esforços da sociedade civil – oque possibilitará as soluções. As palavras oportunidades, inclusão e igualdade devem ser a essência das políticas públicas de educação, cultura, urbanismo social e geração de empregos.

Varginha

Para arquitetar e construir as bases e os fundamentos para que Varginha seja uma cidade inteligente é essencial que ela seja liderada e administrada por uma Governança Municipal Inteligente, Inovadora, Transformadora, Participativa e Democrática, cujos atores e protagonistas do sistema estejam preparados e instrumentalizados para elaborar um Plano Diretor compatível com as demandas e o resgate da qualidade de vida da população, formular e implantar políticas públicas inclusivas e sustentáveis e interagir com a empresa privada e a sociedade civil.

Inscrições

A partir de 2 de abril o local onde o Curso será realizado e site para inscrição serão amplamente divulgados pela imprensa e pelas redes sociais.

Foto: Divulgação