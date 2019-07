Curso de Nutrição atende aproximadamente 100 idosos de Varginha e região com atividades de educação alimentar

Entre os meses de maio e junho alunos do quinto período do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas realizaram atividades voltadas à educação nutricional para idosos, atendendo aproximadamente 100 pessoas de Varginha e região.

De acordo com o que foi aprendido e discutido sobre as alterações fisiológicas dos idosos, bem como necessidades e recomendações nutricionais, os alunos puderam desenvolver materiais educativo com informações sobre qualidade da alimentação para a idade.

As estratégias discutidas na disciplina de Educação Nutricional conduzida pela Profa. Brunna Sullara, auxiliaram no desenvolvimento do material e das atividades.

Fonte e foto: Unis