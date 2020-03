Curso de Igreja apresenta documentário e realiza ação solidária em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Aconteceu na última sexta-feira (13), o documentário “Curso de Igreja – Uma história de fé e amor.” O documentário conta toda história do Curso de Igreja, promovido pela paróquia do Divino Espírito Santo, de Varginha.

Essa é a centésima edição do evento, que comemora também quase 40 anos de caminhada.

A organização do evento organizou uma ação solidária para ajudar instituições de Varginha. A entrada para acompanhar ao documentário, era correspondente a um litro de leite. Ao todo, 200 litros foram arrecadados. 80 foram doados para o Lar São Vicente; 70 para à Associação Refazer e 50 para o Projeto Vida Viva.

O diretor do documentário, Matheus Pissolatti falou sobre o evento em conversa com o CSul; “A Première superou todas as expectativas! Foi um momento também de homenagear as personalidades que fizeram história no Curso de Igreja. Uma oportunidade de relembrar histórias, reviver lembranças e promover o encontro de gerações. O público presente ficou muito impactado com o conteúdo do documentário, reagindo emotivamente a cada cena. Diversas pessoas foram às lágrimas. Foi bonito de constatar como um movimento, com quase 40 anos de existência, ainda mexe tanto com as pessoas, afinal de contas, são inúmeros testemunhos de vidas transformadas a partir desta experiência de três dias no Cenáculo”, afirma o jornalista e diretor do Documentário.

O documentário também já está disponível no youtube. Assista pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=nhbafP-URvQ

Redação CSul – Alisson Marques/Com informações e fotos: Blog do Madeira