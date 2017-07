Cultura, música e rangos: fibra é neste sábado (8)

A primeira edição do Festival de Inverno Brasileiro será no sábado 8/7, a partir de meio-dia, na Marina Aquanáutica de Varginha.

Serão 13 horas de música e cultura, com intervenções culturais e 11 bandas: Grilo à Paisana, Banda do João, O Clown, Pitu – Músico (Tributo à Belchior), Rasgacêro e o Artêro, Skombinado, A Fantástica Bateria do Mestre Gallo, Trio de Gala (Xote e Forró pé de serra), Intervenção de Maracatu, Marginália, Cabelinho e o Circo da Lua. Muita música própria e também covers.

Como ninguém é de ferro, também haverá praça de alimentação, com sete barracas (além do Restaurante do Tatu, que fica na marina): crepes, sanduíches vegetarianos e veganos, yaksoba, buioza, hambúrgueres artesanais, acarajé, açaí, porções, caldos, churrasquinhos, vai ter até pipoca.

O ingresso pode ser adquirido por:

– R$ 60,00 a inteira

– R$ 30,00 a meia entrada

– Ingresso Solidário: R$35 se doar 1 agasalho ou 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Pontos de Venda:

– Internet, no www.ipass.com.br [cartão de crédito e boleto] ou www.prefesta.com.br

– Varginha, no Dom Caixote (no shopping), Pré-Festa Ingressos e Jardim Elétrico Bar;

– Três Pontas, na Vimi Café Gourmet.

Fonte: Blog do Madeira