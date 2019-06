Criminoso rouba carro no bairro Santana e acaba preso no Sion

O suspeito havia acabado de deixar o presídio de Varginha no dia 6 de junho e foi preso novamente

A Polícia Militar foi acionada na Avenida dos Expedicionários, no bairro Santana, em Varginha, onde por volta das 09h45 desta quarta-feira (12), a vítima, de 51 anos, relatou que ao entrar em seu veículo, um GM/Meriva com placas de Varginha, foi abordada por dois indivíduos, onde um deles apontou uma arma de fogo, anunciando o roubo, enquanto entrava e assumia a direção, com o outro de passageiro.

Uma pessoa que passava pelo local, percebeu a situação e seguiu o veículo roubado até perdê-lo de vista na Avenida Princesa do Sul.

Foi acionado o cerco/bloqueio, sendo que os militares conseguiram localizar o veículo abandonado na Avenida Manoel Vida, bairro Park Urupês, e após ter sido periciado, ele foi removido ao pátio credenciado.

E os levantamentos e rastreamento com intuito de identificar e prender os autores continuaram durante todo o dia, sendo que por volta das 17hs, a PM deparou-se com o suspeito de 22 anos, que ao ver a viatura, fugiu entrando em uma casa na Rua Maria, bairro Sion, sem o consentimento dos moradores, tendo sido franqueada a entrada, e após cerco policial ele foi localizado debaixo de uma casa num quarto nos fundos.

Ao ser questionado, ele não soube dizer por que se invadiu e se escondeu no local. Ele foi reconhecido por uma testemunha do roubo e a vítima, apesar de muito temerosa, afirmou que um dos autores aparenta ser este indivíduo.

O autor, com várias passagens policiais, que inclusive saiu do presídio de Varginha no último dia 06 de junho, foi então preso e conduzido para a delegacia, onde o flagrante foi ratificado.

