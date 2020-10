Criança tem 30% de corpo queimado em Varginha

Vítima de apenas um ano, teria virado panela de água quente sobre seu corpo.

Redação CSul/Foto destaque: Corpo de Bombeiros

Uma criança de apenas um ano teve 30% do corpo queimado após um acidente doméstico nesta quarta-feira (21). A ocorrência foi registrada em um apartamento, em Varginha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava queimaduras de 1º e 2º graus no abdômen, tórax e dorso. Ainda conforme os bombeiros, a criança estava no colo da mãe no momento do atendimento.

De acordo com a mãe, a criança teria se aproximado de uma panela com água quente no fogo e, sem que a mesma percebesse, a virou sobre si.

Criança foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte/Foto: Corpo de Bombeiros

Os militares prestaram os primeiros atendimentos à vítima utilizando curativos umedecidos com soro fisiológico. Após o socorro inicial, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente transferida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.