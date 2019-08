Criança fica gravemente ferida durante aula de educação física no Unis

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma criança ficou ferida ao ser atingida por uma trave de gol, durante uma aula de educação física no Campus 2 do Centro Educacional do Sul de Minas – Grupo Unis, em Varginha. O acidente aconteceu na tarde desta sexta feira (16).

A vítima, de 12 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Bom Pastor. Em seguida, a criança foi transferida para o Hospital Regional com traumatismo crânio-encefálico, onde passa por cirurgia durante a tarde.

Segundo apurado pelo Varginha 24 Horas, a assessoria de imprensa do Grupo Unis afirmou que “o adolescente é estudante do 6º ano do Colégio Alpha, e que a instituição está prestando toda assistência necessária ao aluno e à família, acompanhando de perto e dando o aparato a todos os setores envolvidos no caso”.

Fonte: Varginha 24 Horas / Foto: Ilustrativa