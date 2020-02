Criança de dois anos morre afogada em rancho

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma criança de dois morreu afogada após cair em uma piscina localizada em um rancho, entre Varginha e Monsenhor Paulo. O acidente ocorreu no último domingo (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino teria caído acidentalmente na piscina, onde se afogou. Logo após o acidente, os pais da criança o localizaram e o levaram para o UPA de Varginha. Segundo as autoridades, a criança morreu no ao chegar no pronto de atendimento.

O corpo foi levado para o IML da cidade onde foi certificado o afogamento. A Polícia Civil irá averiguar o caso.

Redação CSul – Alisson Marques