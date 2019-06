Crescem buscas por flores no Dia dos Namorados

Em Varginha, buquês podem ser encontrados entre R$ 40,00 e R$ 80,00

Se aproxima o Dia dos Namorados no Brasil, que é comemorado no dia 12 de junho. As flores são um dos presentes mais clássicos e buscados para o dia. Os brasileiros elegeram as flores como protagonista da data para tentar conquistar seus parceiros ou até tentar a sorte com aquela pessoa especial.

De acordo com uma pesquisa do CSul em algumas floriculturas da cidade, rosas vermelhas estão entre as mais procuradas. Os botões de rosas embrulhados em presente podem ser encontrados entre R$ 4,00 e R$ 6,00 cada. Para quem quer deixar o companheiro ou companheira ainda mais feliz, em todas as floriculturas, os buquês são preparados especialmente para a data especial. Entre R$ 40,00 e R$ 80,00, o lindo presente pode perfumar a casa e o coração de quem merece uma bela homenagem. Orquídeas e Violetas também são muito procuradas pelos varginhenses.

Um buquê inesperado pode representar um pedido de desculpas, uma demonstração de interesse, carinho e lembrança. Dar flores dispensa que qualquer palavra seja dita – tudo fica subentendido. Misteriosamente, as flores conseguem tocar com mais intensidade o coração de uma pessoa. Dificilmente algum outro presente possui o mesmo efeito mágico que as flores têm.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação-Reprodução