Cresce o número de acidentes de trânsito em Varginha

Segundo a Polícia Militar, foram registrados 259 acidentes no mês de junho na cidade

É cada vez maior o número de acidentes de trânsito em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, somente no mês de junho, foram registrados 259 acidentes. Os principais motivos têm sido o efeito de álcool, utilização de aparelhos celulares durante a direção e a velocidade.

“A maioria dos acidentes ocorrem devido ao condutor estar empregando velocidade incompatível com via que ele está trafegando, condutores dirigindo sobre efeito de álcool e também condutores utilizando aparelhos celulares durante o período que estão dirigindo. Essas têm sido as causas mais comuns aqui na região”, disse o Tenente Monteiro, da Polícia Militar.

A PM vem realizando um brilhante trabalho na cidade de Varginha com várias blitz e campanhas em escolas e nas ruas, mas o apoio da sociedade é imprescindível.

“A polícia tem trabalhado muito de forma preventiva, com campanhas educativas nas escolas, além de operações, blitz educativas com a distribuição de panfletos com dicas de seguranças, de como conduzir melhor o seu veículo, além também de blitz voltadas ao combate à Lei Seca, que é o nome que a gente dá para essa operação, visando identificar condutores que conduzem seus veículos sobre efeito de bebida alcoólica”, enfatizou o Tenente.

Das 10 cidades que compõe o 24º BPM, apenas quatro registraram aumento no número de acidentes no comparativo de 2018 para 2019: Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, Três Pontas e Varginha.

“A dica que a gente deixa, principalmente que tem sido uma causa comum, é a pessoa não manusear o aparelho de telefone durante a direção, nem falar no telefone, nem utilizar dos aplicativos, como o whatsapp. A gente tem percebido que as pessoas, devido à pressa, não costuma parar o veículo, então tem sido uma causa muito grande de incidência de acidentes. Então se for utilizar do aparelho que estacione no local próximo, faça o uso de força tranquila e depois retome a direção”, completou Monteiro.

Últimos registros

Desde último sábado (29), até esta terça-feira (1º), pelo menos oito acidentes foram registrados em Varginha, alguns deles com maior gravidade.

No sábado, um carro e uma moto se chocaram no cruzamento das ruas Ruth de Carvalho e Avenida José Elias de Oliveira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro não teria respeitado o sinal de pare e colidiu com a motocicleta. Uma vítima foi levada para o Hospital Bom Pastor com ferimentos leves.

Já no domingo, dois veículos se chocaram no cruzamento das avenidas Almirante Barroso e dos Viajantes. Um dos condutores teve um ferimento leve na altura da sobrancelha. Um dos veículos capotou. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e esteve no local

Nesta segunda-feira (1º), pela manhã, mãe e filho tiveram ferimentos leves após um acidente entre uma moto e um carro na Avenida Gabriel Penha de Paiva. Segundo informações de testemunhas, o carro não respeitou a parada obrigatória e atingiu a motocicleta. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor. Pela tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a um atropelamento no cruzamento das ruas Delfim Moreira e Wenceslau Braz. A vítima foi socorrida ao Hospital Bom Pastor, consciente e com fratura na perna esquerda.

Fonte: Rede Mais – Record / Foto: Willian Boechat – Varginha 24H