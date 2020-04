Crefito-MG realiza cooperação técnica e capacita fisioterapeutas de Varginha para atuarem no enfrentamento ao coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma parceria entre o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde irá preparar tanto profissionais com experiência em UTIs quanto os que não atuam nas unidades, mas que poderão ser realocados para o atendimento hospitalar. O Treinamento acontecerá na quarta e quinta-feira desta semana, dias 22 e 23.

Capacitar fisioterapeutas para atuarem em UTIs no combate ao novo coronavírus. Foi com este objetivo que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4 MG) realizou cooperação técnica com a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde para treinar os referidos profissionais da saúde que trabalharão no enfrentamento à pandemia na cidade do Sul de Minas.

A capacitação irá acontecer nas próximas quarta (22) e quinta-feira (23), na Unidade de Pronto Atendimento da Av. Celina Ferreira Ottoni (bairro Padre Vitor), incluindo fisioterapeutas que já atuam nas unidades de terapia intensiva e outros que ainda podem ser realocados para o atendimento hospitalar. Na ocasião, membros do Comitê de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do novo coronavírus, criado pelo CREFITO-4 MG no mês de março, irão até Varginha para participar do treinamento, que vem para atender um anseio dos próprios profissionais do município.

Representando o Comitê, estarão presentes o Dr. Marcelo Zager e a Dra. Luiza Helena Gonçalves Correia. O conselho irá disponibilizar ventiladores mecânicos e equipamentos para a prática. Durante os dois dias, serão abordados os seguintes tópicos: utilização dos equipamentos de proteção individual, impactos da Covid-19 na mecânica pulmonar, bases da ventilação mecânica: princípios, modos, variáveis e parâmetros, além de atividades práticas.

Segundo o presidente do CREFITO-4 MG, Dr. Anderson Luís Coelho, a iniciativa irá qualificar profissionais chave no tratamento da doença, beneficiando diretamente a população de Varginha. “A cooperação técnica entre o conselho e a Prefeitura visa capacitar os profissionais chave no processo de tratamento dos infectados pelo novo coronavírus que são os fisioterapeutas. São esses profissionais os responsáveis para cuidar da manutenção da capacidade funcional e controlar os ventiladores mecânicos nas UTIs. Serão dois dias de treinamento que abordarão temas essenciais no trabalho diário e de atualidades científicas no manejo fisioterapêutico dos doentes com Covid-19.”

O secretário de Saúde de Varginha e infectologista, Dr. Luís Carlos Coelho, também falou sobre o tema. “De fundamental importância a iniciativa do Conselho de Fisioterapia. A capacitação vem em um momento importante, de prepararmos os profissionais para o enfrentamento em todos os possíveis cenários epidemiológicos da pandemia”, destacou.

Fonte: Ascom Crefito-4 MG/Foto: Reprodução