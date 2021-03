Creche clandestina é fechada no Jardim Andere

Estabelecimento não possuía alvará sanitário e de funcionamento.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Uma creche que funcionava de forma clandestina foi fechada nesta quarta-feira (10), no Jardim Andere. Segundo a prefeitura de Varginha, agentes da Vigilância Sanitária chegaram no local após denúncia via ‘Disk Denúncia’ da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Vigilância Sanitária, o estabelecimento não possuía alvará para funcionamento. Foi constatado, também, ausência de Alvará Sanitário e Alvará de Localização e Funcionamento, além de não adequar-se aos protocolos sanitários específicos.

O responsável pelo local deverá responder processo administrativo.

“A Coordenação da Vigilância Sanitária orienta aos pais que busquem somente estabelecimentos de ensino devidamente autorizados pela Prefeitura e que atendam os protocolos sanitários vigentes” – alerta a Vigilância Sanitária.