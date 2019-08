Crease Centro Pop de Varginha realizamcampanha “Não dê Esmolas”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em razão do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto, o CREAS, em parceria com o Centro Pop de Varginha, a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Associação Comercial e Industrial de Varginha(ACIV), realiza a Campanha “Não dê Esmolas”, de forma a conscientizar a população sobre os malefícios da doação diretamente às pessoas em situação de rua.

A campanha terá início com duas blitz educativas. A primeira blitz educativa acontecerá em frente ao Ponto Central, na Praça Getúlio Vargas, nesta terça-feira (27), das 14h às 16h. A segunda blitz educativa será realizada na Praça Dr. Marcos Frota, no alto do Jardim Sion, nesta quarta-feira (28), das 14h às 16h.

Para essa atividade contaremos com a presença de profissionais que trabalham no Centro Pop de Varginha e representantes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da ACIV.

Nesse primeiro momento serão entregues panfletos à população que transita pelos locais e prestadas orientações sobre os objetivos da campanha. Cartazes com o tema “Não dê Esmolas” serão entregues aos comerciantes para que sejam afixados em pontos visíveis de seus estabelecimentos, de forma a chamar atenção da população para a continuidade da campanha.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha