CRAS II EM PARCERIA COM A PM REALIZA PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II de Varginha, em parceria com o 24° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais – BPMMG, ofereceu palestra, no dia 1º de outubro, para 150 idosos. O 2° Tenente Neves, o 2º Sgt Cléber e o 2º Sgt Claudiomir falaram sobre o tema “Quem sou eu no trânsito”.

As dicas de segurança para os idosos foram abrangentes. Eles foram orientados a adotar atitudes simples que aumentam a segurança principalmente no trânsito, nas agências bancárias e outros locais como até mesmo dentro de casa podendo evitar significativamente acidentes e ocasiões de crimes como furtos.

A orientadora social Renata Batista explica que “a palestra teve o objetivo de comemorar o dia internacional do idoso e dar início as atividades alusivas a temas e demandas relacionadas a esse público como a questão da segurança do idoso em trânsito e a necessidade de promover uma maior conscientização para se obter uma qualidade de vida mais segura e mais humana”.

A assistente social do CRAS II Isabela de Lima Gibran afirma que “a ideia foi viabilizar o acesso à informação, a prevenção de riscos e proteção do idoso contra golpes que tem sido comuns e contra acidentes no trânsito gerados, principalmente, pela falta de informação”.

O evento, que foi realizado no Propac II na Vila Barcelona e contou com apresentação cultural das idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS II. Também prestigiaram o evento os coordenadores dos CRAS.

CRAS

O CRAS é vinculado à Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD. É o instrumento, a porta de entrada da política de assistência social do município. Atua na prevenção de riscos, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Está dividido em territórios. Varginha tem cinco CRAS que abrangem toda a cidade:

– CRAS I: Sion e Região (Av. Celina Ferreira Ottoni, 3001 – 3690-2113)

– CRAS II: Centro e Região (Rua Irmão Mário Esdras, 80 – Vila Pinto – 3690-2737)

– CRAS III: Imaculada Conceição e Região (Rua São Lucas, 155 – Urupês – 3212-5727)

– CRAS IV: Corcetti e Região (Rua Lazarina Clara da Silva, 13 – Jardim Estrela – 3223-1351)

– CRAS V: Carvalhos e Região (Rua Horácio de Carvalho, 35 – Carvalhos – 3690-2316)

– Coordenação: 3690-2324.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha