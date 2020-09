CRAS faz alerta para estelionatários em Varginha

Idosos estão sendo abordados em suas residências por pessoas que se passam por funcionários, visando checagem de dados pessoais.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em Varginha, está fazendo um alerta com base em relatos de idosos nos quais estão sendo abordados em suas residências por pessoas que afirmam ser funcionários do CRAS, com objetivo de aferir pressão, e solicitando conferência de documentos pessoais e dados bancários.

A Coordenação Geral da Proteção Social Básica informa que as visitas realizadas pelos técnicos dos CRAS são feitas por profissionais identificados com crachá e com carro próprio da Prefeitura do Município de Varginha. Orientamos que pessoas não identificadas pelos equipamentos não estão autorizadas a pedir documentos pessoais e em nenhuma hipótese a solicitar dados bancários em nome do CRAS.

Em caso de dúvidas, ligue: