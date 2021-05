Covid-19: Varginha registra duas mortes nesta quarta-feira

As vítimas fatais são duas mulheres, que tiveram suas mortes confirmadas nesta terça-feira (18).

Redação CSul/Foto destaque: Reuters

A Prefeitura de Varginha confirmou, nesta quarta-feira (19), através do boletim epidemiológico da covid-19, dois óbitos em decorrência da doença. As vítimas fatais são duas mulheres, que tiveram suas mortes confirmadas nesta terça-feira (18). Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 9.864 registros do novo coronavírus, sendo 9.085 já curados. Somente nesta quarta, 99 novos registros foram confirmados.

Ao todo, 74 pacientes estão internados, com 40 na enfermaria (36 positivos) e 34 no CTI (34 positivos).

Além das 220 mortes confirmadas em virtude da doença, dois óbitos seguem sendo investigados.

Confira mais informações no boletim abaixo: