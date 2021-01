Covid-19: Varginha confirma mais dois óbitos nesta sexta-feira

Cidade soma, agora, 82 mortes em decorrência da doença.

Redação CSul/Foto: Flickr Agência Saúde

A Prefeitura de Varginha em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta sexta-feira (29), mais duas mortes em decorrência da covid-19 na cidade. Com isso, o município chegou a marca de 82 óbitos por coronavírus. As vítima são duas mulheres, de 50 e 87 anos, ambos com comorbidades. Segundo o balanço, Varginha tem, agora, 4.714 registros confirmados da doença, sendo 4.266 já recuperados.

Ao todo 47 pacientes estão internados, com 29 na enfermaria (19 positivos) e 18 no CTI (11 positivos).

Além das 82 mortes já confirmadas, outros três óbitos estão em investigação.

Confira mais informações no boletim abaixo: