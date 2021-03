Covid-19: Varginha confirma duas mortes nesta sexta-feira

Entre as vítimas fatais está uma criança de dois anos; desde o início da pandemia, cidade já superou a marca de 6,700 casos confirmados da doença.

A Prefeitura de Varginha confirmou, nesta sexta-feira (12), através do boletim epidemiológico da covid-19, dois óbitos em decorrência da doença. Entre as vítimas fatais está uma criança de dois anos, além de uma idosa. Anida conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 6.701 registros do novo coronavírus, sendo 6.238 já curados.

Ao todo, 56 pacientes estão internados, com 38 na enfermaria (28 positivos) e 18 no CTI (15 positivos).

Além das 132 mortes confirmadas, três óbitos seguem sendo investigados.

Confira mais detalhes no boletim abaixo: