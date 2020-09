Covid-19: Técnico de Enfermagem é a 28ª vítima em Varginha

Homem tinha 36 anos e completaria 13 de serviços prestados no Hospital Regional, na próxima quinta-feira (3).

Redação CSul/Foto: Divulgação

Um Técnico de Enfermagem é a 28ª vítima da Covid-19 em Varginha. Douglas da Silva Aleixo, de 36 anos, era colaborador do Hospital Regional. O homem havia sido internado no CTI do próprio hospital no último dia 20 de agosto. Douglas apresentava comorbidade e era considerado do grupo de risco.

Nesta quinta-feira (3), Douglas completaria 13 anos de serviços prestados no hospital. Ele deixa uma filha de seis anos. Funcionários e colegas prestaram homenagens à vítima no pátio do próprio Hospital Regional.

Vale ressaltar que, o óbito ocorreu após a divulgação do boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde.

Com informações: Varginha 24hrs