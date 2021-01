Covid-19: novos três óbitos são confirmados em Varginha

Cidade registrou seis mortes nos dois últimos dias.

Redação CSul/Foto: Flickr/Agência Saúde

Após confirmar três mortes nessa quinta-feira (21), em decorrência do novo coronavírus, Varginha voltou a registrar o mesmo número de óbitos nesta sexta (22). Segundo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, as vítimas fatais são três homens, ambos de 69 anos e outro de 74, todos com comorbidades.

Ainda conforme o boletim, 130 novas contaminações foram confirmadas no boletim de hoje. No total, a cidade tem 4.190 casos da doença, sendo 3532 já recuperados.

Ao todo 65 pacientes estão internados, sendo 42 na enfermaria (32 positivos) e 23 no CTI (16 positivos).

Além das 67 mortes confirmadas, um óbito segue em investigação.

Confira mais informações no boletim abaixo: