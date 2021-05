Covid-19: final de semana é marcado por quatro óbitos em Varginha

De acordo com o boletim divulgado pela prefeitura, as vítimas fatais são dois homens e duas mulheres. Os óbitos de sexo masculino foram confirmados nos dias 30/04 e 02/05. Já os de sexo feminino, nos dias 1º e 2/5

Redação CSul/Foto destaque: Reuters

O final de semana foi marcado por óbitos em decorrência do novo coronavírus em Varginha. Pelo menos quatro mortes, segundo o balanço divulgado pela prefeitura, nesta segunda-feira (3), foram registrados nos últimos dias na cidade. De acordo com o boletim, as vítimas fatais são dois homens e duas mulheres. Os óbitos de sexo masculino foram confirmados nos dias 30/04 e 02/05. Já os de sexo feminino, nos dias 1º e 2/5.

Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 8.975 registros do novo coronavírus, sendo 8.465 já curados.

Ao todo, 70 pacientes estão internados, com 43 na enfermaria (34 positivos) e 27 no CTI (24 positivos).

Agora, o município tem um total de 198 mortes confirmadas pela covid-19.

Confira mais informações no boletim abaixo: