Coutinho estabelece linhas rurais Varginha/Flora e Varginha/Mascatinho a partir da próxima segunda

A partir de segunda-feira (21), a empresa Coutinho passará a fazer o transporte das seguintes linhas Rurais Urbanas:

Linha da Flora: às segundas, quartas e sextas-feiras

7h15 e 16h30 : saída do Terminal Rodoviário, passando pelo Ponto Central, Mercado do Produtor, Dom Othon Motta, Praça Marcos frota, no alto do Sion, Avenida Celina Ottoni, 24º Batalhão de Polícia Militar, UPA, Cerâmica, Estrada da Flora até a Paradinha.

7H45 às 17h: Saída da Paradinha, voltando pela Estada da Flora, passando pela Cerâmica, UPA, Batalhão de Polícia Militar, Praça Marcos Frota, Avenida José Justiniano dos Reis, Mercado do Produtor, Centro e Terminal Rodoviário.

Linha Mascatinho: Terças, quintas e sábados

7h15 e 16h30 : Saída do Terminal Rodoviário, ponto Cetral, passando pela Rua Rio de Janeiro, Posto Pedra Negra, Avenida dos Imigrantes, Vargem, Mascatinho até a Serra Rica.

7H45 às 17h: Saída da Serra Rica, passando pelo Mascatinho, Avenida dos Imigrantes, Posto Pedra Negra, Centro e Terminal Rodoviário.