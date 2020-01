Corpo que saiu de Varginha é deixado por engano em uma cidade no interior do Ceará

Familiares esperavam o corpo desde a última sexta-feira (24) e já se demonstravam desesperados com a demora. De acordo com o delegado Gisleian Lima, da Delegacia Regional de Tauá, os funcionários prestavam serviço terceirizado para funerária da cidade mineira e erraram o local de destino do corpo.

Ainda de acordo com o investigador, os funcionários não conseguiram encontrar ninguém no local para confirmar se estavam deixando o corpo no endereço certo. Eles resolveram ir até ao Centro de Tauá para telefonar para a funerária, já que na fazenda não dava sinal de cobertura celular. Foi através do telefonema que perceberam o erro e voltaram para pegar o corpo.

Enquanto os funcionários foram fazer a ligação, o morador da fazenda chegou à residência, encontrou o caixão e acionou a polícia. Quando os funcionários retornaram à fazenda, se depararam com a polícia e tiveram de explicar o que havia acontecido.