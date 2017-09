Corpo é encontrado no ribeirão, abaixo do Campo do Flamengo em Varginha

O corpo de um homem, foi encontrado boiando no ribeirão, abaixo do Campo do Flamengo, fundo com o Bairro Campos Elíseos, no início da tarde desta quinta-feira (31), em Varginha.

De acordo com a TV Alterosa, trata-se de Joaquim Santana, de 76 anos, que estava desaparecido há três dias.

Os policiais já entraram em contato com a família e as equipes de resgate estiverão no local fazendo a retirada do corpo.

Mais informações estão sendo apuradas.

Fonte: Blog do Madeira